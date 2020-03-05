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5 марта, 14:29

Екатеринбургские активисты решили отметить годовщину смерти Сталина салютом

фото ЗакС политика Екатеринбургские активисты решили отметить годовщину смерти Сталина салютом

Активисты в Екатеринбурге собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина, передает Znak.com со ссылкой на членов инициативной группы.

По мнению активистов, 5 мая – день смерти Сталина – стоило бы сделать «национальным праздником освобождения». Они критикуют советского лидера за репрессии. Активисты надеются, что к ним присоединяться и другие города.

Салют инициативная группа собирается устроить в центре Екатеринбурга ориентировочно в 20:00. Активисты решили остаться анонимными, опасаясь провокаций.

Сталин умер 5 марта 1953 года при кровоизлиянии в мозг. По разным оценкам, в годы «большого террора» 1920-1930-х годов погибли от 600 тысяч до 1,3 млн человек. По оценкам правозащитного центра «Мемориал», жертвами репрессий стали как минимум 12 млн человек, Музей истории ГУЛАГа говорит о 20 млн прошедших через лагеря.

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