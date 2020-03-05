Милонов выступает за развитие системы электронных рецептов в аптеках

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов указал на проблему электронных рецептов, система которых формально, по приказу Минздрава, существует, но не внедрена и не отлажена в достаточной мере для того, чтобы люди быстро и свободно могли получить то или иное специальное лекарство в аптеках. Работу в этом направлении, по его мнению, нужно усилить, поскольку современная практика электронных рецептов облегчает жизнь всем сторонам, задействованным в процессе.

"Вам в помощь современные технологии, используйте электронные рецепты, электронные карточки. Электронный рецепт снимет громадную нагрузку с врачей. Они больному эпилепсией всю жизнь будут их выписывать? Мы боремся с самолечением, а чтобы люди не унижались и не стояли неделями за номерком к врачу, мы не боремся", - констатировал Милонов в гостях у радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий уверен, что больные хроническими заболеваниями не должны всю жизнь "таскать с собой рецепт".

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