18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

5 марта, 18:41

На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

фото ЗакС политика На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

Первый детский сад, который призван обслуживать жилые комплексы на намывных территориях Васильевского острова в непосредственной близости от них, открылся 5 марта, передает сайт городского правительства. Учреждение рассчитано на 140 мест.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Александр Беглов пообещал, что до конца года откроются еще два садика и начнется возведение школы.

"Строители приложили все силы, чтобы детский сад был открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 марта", - объявил чиновник.

Для него важно, что здание детского сада, который перешел в ведение 642-й школы, досталось городу от застройщика в лице компании "Вымпел" даром.

Отметим, что минувшей осенью жильцы новостроек, которыми усеяна территория намыва за гостиницей "Прибалтийская", выходили на протестные акции, требуя скорейшего открытия объектов социальной инфраструктуры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
6 марта, 21:20 Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

6 марта, 20:29 Быков: Устрашение коронавирусом связано с целью вновь опустить "железный занавес"

6 марта, 19:59 В Московском районе начали строить новую школу

6 марта, 19:10 В честь политзэков в Петербурге снова проводят метропикеты

6 марта, 18:58 «Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

6 марта, 18:29 Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

6 марта, 18:07 В связи с коронавирусом петербургских чиновников отговаривают выезжать за рубеж

6 марта, 17:44 Экоактивисты засвидетельствовали ночное сжигание мусора в Колтушах

6 марта, 17:17 В Иваново Путин услышал девушку, пожелавшую выйти за него замуж

6 марта, 16:49 Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

6 марта, 16:49 Наблюдение без правил

6 марта, 16:41 Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

6 марта, 16:06 Коронавирус нашли еще у шести человек на территории РФ

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

6 марта, 15:27 Невзоров благодарен протоиерею Смирнову за искренность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru