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6 марта, 9:52

США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

фото ЗакС политика США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

США обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии более миллиарда долларов, сообщается на сайте американского министерства юстиции.

Претензии американского следствия касаются IPO 2013 года на Лондонской фондовой бирже компании TCS Group Holding, которой владеет Тиньков. Стоимость его доли в результате  IPO оценивалась более чем в миллиард долларов.

Через три дня после этого Тиньков отказался от гражданства США. При этом он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов (exit tax), но в налоговую службу бизнесмен подал сведения, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов – 300 тысяч.

Таким образом, американское следствие обвиняет Тинькова в подаче двух ложных налоговых деклараций. По каждому из этих пунктов ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура США выдала предварительный ордер на арест  Тинькова. Его могут экстрадировать в США из Великобритании. Бизнесмен внес залог в 20 млн фунтов стерлинга.

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