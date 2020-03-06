Посольство Италии советует своим гражданам пока не приезжать в Россию

Посольство Италии в России призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию даже при наличии легких симптомов температуры, сообщение опубликовано на странице итальянской дипмиссии в Facebook.

Путешественникам «рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки» в Россию на фоне режима повышенной готовности, который был введен в Москве. В дипмиссии отметили, что власти России контролируют соблюдение обязательств и могут в случае нарушений применить наказание в виде лишения свободы.

«Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых лёгких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа», - подчеркнули в посольстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу, граждане, посещавшие страны со вспышкой инфекции, должны сообщать о возвращении, а прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией – Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании и других – должны на протяжении двух недель оставаться на домашнем карантине.