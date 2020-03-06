18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

6 марта, 14:03

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

фото ЗакС политика КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий порядок созыва Конституционного Собрания, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По замыслу коммунистов, представительный орган, обладающий полномочиями учредительной власти, должен состоять из 335 членов. Из них 225 членов будут избираться, 100 – назначаться президентом. Ими могут быть юристы, представители общественных и религиозных организации, депутаты и сенаторы. Еще 10 человек – это непосредственно президент, премьер-министр, глава Госсовета, главы палат парламента, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, глава ЦИК и уполномоченный по правам человека.

Выборы членов Конституционного Собрания предлагает проводить по схожей схеме с выборами в Госдуму. То есть, выбирать по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в члены Конституционного Собрания.

«Указание в Конституции РФ на Конституционное Собрание и необходимость определения порядка его созыва федеральным конституционным законом означает, что такой нормативный акт должен быть принят. В противном случае это означало бы необязательность исполнения предписаний Основного Закона страны, что недопустимо», - подчеркнули коммунисты.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
6 марта, 21:20 Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

6 марта, 20:29 Быков: Устрашение коронавирусом связано с целью вновь опустить "железный занавес"

6 марта, 19:59 В Московском районе начали строить новую школу

6 марта, 19:10 В честь политзэков в Петербурге снова проводят метропикеты

6 марта, 18:58 «Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

6 марта, 18:29 Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

6 марта, 18:07 В связи с коронавирусом петербургских чиновников отговаривают выезжать за рубеж

6 марта, 17:44 Экоактивисты засвидетельствовали ночное сжигание мусора в Колтушах

6 марта, 17:17 В Иваново Путин услышал девушку, пожелавшую выйти за него замуж

6 марта, 16:49 Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

6 марта, 16:49 Наблюдение без правил

6 марта, 16:41 Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

6 марта, 16:06 Коронавирус нашли еще у шести человек на территории РФ

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

6 марта, 15:27 Невзоров благодарен протоиерею Смирнову за искренность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru