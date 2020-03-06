Коронавирус нашли еще у шести человек на территории РФ

Пятеро человек в Москве и один челвоек в Нижнем Новгороде заболели коронавирусом, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на оперативный штаб. Все шестеро вернулись из Италии, как и ранее заразившиеся россияне и первый украинец.

Всего по состоянию на 6 марта от инфекции страдают более 100 тысяч человек по всему миру - они есть на каждом континенте. Умерло от коронавируса свыше трех тысяч человек.

Из-за нового вида "заразы" было принято решение отменить традиционный летний Петербургский международный экономический форум.