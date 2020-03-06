Экоактивисты засвидетельствовали ночное сжигание мусора в Колтушах

Тревога экологических активистов относительно сжигания мусора в Колтушах совпала с тревогой властей Ленинградской области.

5 марта активисты провели рейд по территории, на которой жители несколько месяцев подряд жалуются на невыносимую экологическую обстановку, и обнаружили горящие ночью свалки.

"Найденный нами объект, один из многих чью, деятельность до сих пор не остановили ни многочисленные проверки, ни протесты жителей. Надеемся, что наши обращения в контрольно-надзорные органы будут способствовать наведению порядка на многострадальной Колтушской земле", - прокомментировал результаты общественной инспекции лидер движения "Зеленый фронт" Сергей Виноградов.

Правительство Ленобласти откликнулось стремительно.

"В связи с экологической обстановкой, возникшей из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке на ул. Колхозной в деревне Старая Всеволожского района с 16 часов 00 минут 6 марта 2020 года введен режим чрезвычайной ситуации в Колтушском сельском поселении", - гласит официальное сообщение, подписанное губернатором региона Александром Дрозденко.

Примечательно, что собственника земельного участка, где нарушаются экологические нормы, достаточно давно ожидают в суде.