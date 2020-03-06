В связи с коронавирусом петербургских чиновников отговаривают выезжать за рубеж

Представители петербургского чиновничьего аппарата получили рекомендации от Минздрава, который настроен против их поездок за границу в ближайшее время, пишет "Фонтанка".

Письмо с рекомендациями разослали главам районных администраций, вице-губернаторам и руководителям комитетов Смольного. Подпись под документом, по информации издания, стоит двойная: ее поставили начальники городских комитетов по здравоохранению и по внешним связям.

"Просим информировать сотрудников возглавляемых Вами исполнительных органов государственной власти и подведомственных учреждений и организаций о необходимости тщательно оценивать возможные риски инфицирования C0VID-19 при планировании поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания (Китай, Республика Корея, Италия, Иран, ФРГ, Испания, Франция, Великобритания, Япония, Сингапур, ОАЭ и другие). Рекомендуем перенести поездки в указанные страны на более поздние сроки", - приводится цитата из документа.

Отметим, что сегодня, 6 марта, стало известно о шести гражданах на территории РФ, инфицированных смертельно опасным вирусом. Все они прилетели из Италии. Накануне, 5 марта, было объявлено о первом петербуржце, ставшим носителем той же инфекции и тоже вернувшимся с Апеннин. В связи с последним обстоятельством на карантин закрыли общежитие медицинского университета имени Мечникова.