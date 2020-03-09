Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть

Курс рубля в ночь на 9 марта резко упал по отношению к доллару и евро на фоне обрушения цен на нефть, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, передает РИА «Новости».

Утром 9 марта курс доллара составлял 72,5 рубля при 68,9 рубля при предыдущем закрытии. Курс евро поднялся с 80,3 до 82,7 рубля. Это максимум с февраля 2016 года.

Обновлено 10:48 Рубль на рынке Forex ускорил падение, передает РБК. Курс доллара превысил 74,1 рубля, курс евро – 84,3 рубля.

Нефтяные котировки рухнули более чем на 25% после того, как участники заседания ОПЕК+ в пятницу, 6 марта, не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля никто из участников прежнего альянса не будет обязан ограничивать добычу нефти.

Стоимость барреля Brent на открытии торгов лондонской биржи упала до 31 доллара, передает «Медуза». CNN отмечает, что это падение – худшее с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне»