Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий полномочия зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, среди полномочий замглавы Совбеза – взаимодействие с российскими и зарубежными органами, а также с общественными и международными организациями. Замглавы Совбеза контролиуе исполнение поручений президента и участвует в выработке и реализации внешнеполитического курса страны. Он назначается президентом и подчиняется ему.

Медведев стал замглавы Совбеза после того, как в середине января подал отставку с поста премьер-министра. Должность заместителя учредили специально для него.