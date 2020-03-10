18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:51

Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

фото ЗакС политика Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, дал большое интервью "Коммерсанту", в котором известил о том, как следует бороться с злоупотреблением служебным положением.

"На самом деле необходимо сократить половину государственных служащих - преобразовать количество в качество. Это позволит повысить КПД каждого конкретного чиновника и усилить общественный контроль. При этом подбор кадров должен происходить по критерию профессиональных качеств […]", - поделился соображениями Захарченко, уточнив, что важно максимально либерализировать экономику, что позволит сократить "коррупционные проявления".

На сегодняшний день, продолжил рассуждение арестант, "псевдоборьба с коррупцией зачастую превращается в средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию". 

Захарченко вины в инкриминируемых преступлениях усердно не признает, утверждая, что уголовное дело в его отношении возбудили лишь для того, чтобы "отодвинуть" его от собственного расследования о многомиллиардных хищениях при возведении подстанции "Новая" в рамках дела ОАО "Электрозавод".

"По этому делу была железная перспектива привлечь виновных к уголовной ответственности и вернуть деньги в бюджет - из публикаций в прессе следует, что дело „убивали“ коррупционными методами. В дальнейшем меня „распиарили“, искусственно сделав олицетворением коррупции в стране, и стали использовать мое имя для получения званий и наград", - уверен экс-оперативник.

Ранее Захарченко стал фигурантом еще одного разбирательства о получении порядка 1,5 млрд рублей взяток.

Экс-полковник известен тем, что при задержании в его квартире нашли наличными 124 млн долларов, около 1,5 млн евро и более 340 млн рублей. 1 декабря 2017 года все эти деньги поступили в федеральную казну. 

В январе в колонии бывший полицейский подрался с одним из сидельцев.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:47 ЛДПР и СР проголосуют за поправки в Конституцию, КПРФ - не станет

11:31 Путин о Великой Отечественной войне: Если кто-то посмеет сделать подобное, мы повторим

11:17 Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

10:47 Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

10:17 "Левада": Россияне уверены, что людей у власти заботят лишь собственные доходы и привилегии

9:51 Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

9:25 Золотов о "зачинщиках" протестов: Занимаются лишь самопиаром и критиканством

9 марта, 17:59 Курс рубля замедлил темпы падения на фоне обвала цен на нефть

9 марта, 16:53 Еще один россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

9 марта, 15:48 В Москве обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

9 марта, 14:51 Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым в его доме

9 марта, 13:57 Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже после обвала цен на нефть

9 марта, 12:48 Суд в Гааге начал рассмотрение дела о крушении рейса MH17 над Донбассом

9 марта, 11:33 Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

9 марта, 10:23 Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru