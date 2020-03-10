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10:47

Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

фото ЗакС политика Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

Дочь Рамзана Кадырова Айшат получила почетную медаль "За заслуги перед Чеченской республикой". Соответствующая информация опубликована на сайте администрации региона.

Награду 21-летней девушке вручил руководитель администрации Чечни Ибрагим Закриев. Айшат Кадыровой принадлежит модный дом Firdaws ("Райские сады").

"За 10 лет существования бренд стал популярен во всем мире. Показы коллекции Firdaws посещают именитые и известные в мире моды и шоу-бизнеса лица. Совсем недавно в Париже состоялся триумфальный показ очередной коллекции дома Firdaws. Некоторые экземпляры из этой коллекции известные глянцевые журналы разместили на своих страницах", - отмечается в сообщении на сайте администрации Чечни.

Модный дом Firdaws в 2009 году основала супруга Кадырова Медни. В 2016-м он перешел во владение Айшат.

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