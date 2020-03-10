18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:17

Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

фото ЗакС политика Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства выразили опасение, что ввозимые на территорию России импортные продукты могут существенно подорожать ввиду обвала рубля на начале биржевых торгов, делится "Интерфакс", ссылаясь на заявление ведомства.

Речь идет только о товарах, которые "в силу природных условий не производятся" в РФ. В Минсельхозе пояснили, что "доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна", так как основные импортные категории продуктов для проведения весенней кампании уже приобретены.

Сегодня торги на российском фондовом рынке открылись резким обвалом курса рубля: индекс Мосбиржи упал на 10%, курс доллара вырос на 6,11%, достигнув отметки 72,77 рубля, а курс евро - на 6,41%, до 82,48 рублей.

Кроме того, 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:47 ЛДПР и СР проголосуют за поправки в Конституцию, КПРФ - не станет

11:31 Путин о Великой Отечественной войне: Если кто-то посмеет сделать подобное, мы повторим

11:17 Минсельхоз предупредил о подорожании импортных продуктов

10:47 Кадыров наградил свою 21-летнюю дочь медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

10:17 "Левада": Россияне уверены, что людей у власти заботят лишь собственные доходы и привилегии

9:51 Эк-полковник Захарченко поведал о том, как бороться с коррупцией

9:25 Золотов о "зачинщиках" протестов: Занимаются лишь самопиаром и критиканством

9 марта, 17:59 Курс рубля замедлил темпы падения на фоне обвала цен на нефть

9 марта, 16:53 Еще один россиянин в ОАЭ заразился коронавирусом

9 марта, 15:48 В Москве обнаружили три новых случая заражения коронавирусом

9 марта, 14:51 Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа нашли мертвым в его доме

9 марта, 13:57 Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже после обвала цен на нефть

9 марта, 12:48 Суд в Гааге начал рассмотрение дела о крушении рейса MH17 над Донбассом

9 марта, 11:33 Путин определил полномочия зампреда Совбеза Медведева

9 марта, 10:23 Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru