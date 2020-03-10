Путин о Великой Отечественной войне: Если кто-то посмеет сделать подобное, мы повторим

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что Россия готова ответить на агрессию так же, как Советский Союз ответил на вторжение гитлеровской Германии.

Ведущий Андрей Ванденко спросил Путина о его отношении к лозунгам к 9 Мая, популярным в России: например, «Можем повторить» или «Спасибо деду за победу». Последний Путин счел «отличным».

«Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия «никогда не стремилась и стремиться не собирается» это делать, и у властей «никогда не стоит вопрос таким образом». В пример он привел цитату из фильма «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

Говоря о приглашении на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Путин заявил, что для него непринципиально, приедут ли приглашенные лидеры других стран, потому что «это наш праздник».

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой», — сказал Путин.

По его мнению, говоря об «одинаковой ответственности Гитлера и Сталина» за начало Второй Мировой войны, политики «несут всякую фигню в Европарламенте» и это «чушь собачья просто». По словам Путина, Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер», зато есть документы, в которых подписавшиеся стороны – «Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции. Гитлер и руководитель Польши».