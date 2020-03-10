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12:48

"Голос": На президентских выборах 2018 года явка завышена на 3 млн человек

фото ЗакС политика "Голос": На президентских выборах 2018 года явка завышена на 3 млн человек

На президентских выборах, прошедших в 2018 году, в 10 российских регионах была на 3 млн человек завышена явка, говорится в исследовании заместителя координатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана" Азата Габдульвалеева, доступном на сайте "Голоса".

Авторы изыскания изучили видеозаписи трансляций со 147 избирательных участков: для анализа были выбраны различные по электоральным показателям субъекты РФ с равной выборкой комиссий.

"Полученная картина показывает, что общая ситуация весьма далека от благополучной. Пренебрежение установленными процедурами стало нормой независимо от добросовестности избирательных комиссий. Законный порядок нарушался не только для сокрытия фальсификаций, но и просто в силу устоявшейся традиции. Контроль со стороны наблюдающих лиц в большинстве случаев был неэффективен или отсутствовал", - констатирует Габдульвалеев.

Фальсификация явки, отмечается в исследовании, и явное пренебрежение законными процедурами электорального процесса были выявлены в Белгородской, Брянской, Кемеровской, Ленинградской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан. Суммарное завышение явки составило 2,78 млн человек.

Напомним, по официальным данным, явка на выборах главы государства, которые прошли 18 марта 2018 года, составила 67,47%, в голосовании приняли участие 73,3 млн граждан. 

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