Госдума одобрила упоминание бога в Конституции Госдума во втором чтении одобрила поправку президента в Конституцию об упоминании бога в основном законе, передает «Интерфакс». «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - гласит текст поправки. Изначально упомянуть в Конституции Бога предлагал патриарх Кирилл. Затем поправку внес президент Владимир Путин. Тогда же он предложил упомянуть, что Россия – преемник СССР, о сохранении памяти предков, идеалах, вере в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен