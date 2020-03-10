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14:47

ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации "болотнику" Кривову

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил 2 тысячи евро компенсации "болотнику" Кривову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ должна выплатить бывшему фигуранту "болотного дела" Сергею Кривову две тысячи евро за незаконное преследование. Кроме того, ему возместят судебные издержки в размере 1 тысячи евро. 

Страсбургский суд счел, что власти России нарушили в отношении заявителя пункт 3 статьи 5 Европейской конвенции (право на личную свободу и неприкосновенность). ЕСПЧ выявил, что арест Кривова был пролонгирован незаконно. Кроме того, суд установил, что в деле не была учтена личностная характеристика обвиняемого.

Член партии "Парнас" Сергей Кривов попал в руки правоохранителей 6 мая 2012 года: изначально на него составили протокол о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП) и отпустили из ОВД. Однако позже оппозиционера обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 212 УК) и насилии в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

Кривов отмечал, что во время разгона протеста силовики набросились на него сами и грубо задержали. Во время ареста он дважды объявлял голодовку. Также он заявлял, что его систематически избивала сотрудники ФСИН. В заключении он провел год и 4 месяца.

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