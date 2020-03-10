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15:28

Путин не видит необходимости проводить досрочные выборы в Госдуму

фото ЗакС политика Путин не видит необходимости проводить досрочные выборы в Госдуму

Президент Владимир Путин, выступая в Госдуме 10 марта, заявил, что он не видит необходимости проводить досрочные выборы в нижнюю палату парламента, трансляция доступна в группе Госдумы во «ВКонтатке».

Путин подчеркнул, что он не считает это необходимым, если граждане проголосуют за поправки в Конституцию.

Ранее провести досрочные выборы в Госдуму предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Идею поддержала «Справедливая Россия», против выступила КПРФ. Соответствующая поправка была внесена в Госдуму.

Ранее источники сообщили, что в Кремле думают о проведении досрочных парламентских выборов.

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