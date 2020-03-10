ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование с броским заголовком "Паразиты", главными героями которого стала глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян. По сведениям политика Алексея Навального, они получили на свои личные счета сотни миллионов рублей за счет госконтрактов и пиар.

На НТВ выходит передача "Международная пилорама", ведущим которой является Кеосаян. Навальному удалось выяснить, что художественным руководителем проекта является сама Симоньян, которая получает внушительную зарплату за производство, часто, одиозного содержимого. Примечательно, но программа снимается в главном офисе RT.

ФБК выяснил, что "детище" Симоньян-Кеосаяна создается за счет использования собственных ресурсов гостелеканала с минимальными затратами, а продается НТВ по завышенному прайсу. Так, ежегодно компания "Голд Вижн", выпускающая "Международную пилораму" и принадлежащая Кеосаяну, получает не менее 120 млн рублей.

Посредством других компаний семейная чета начиная с 2017 года получает деньги от "Аэрофлота" - за размещение в передаче рекламного контента. За 4 года государственная авиакомпания вложила в свою раскрутку, пользуясь услугами супругов, почти миллиард рублей, утверждает оппозиционер.

Посредником между компанией и телеканалами является агентство "Инвенто", которое принадлежит Симоньян. Фирма получала деньги от "Аэрофлота", оплачивала рекламу на RT и НТВ по реальной стоимости, оставляя разницу себе.

Также, выяснили в ФБК, чета Симоньян-Кеосаян учредила ещё несколько рекламных агентств, клиентами которого являлись, среди прочих, фонд "Сколково", оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018, МВД, фонд ветеранов ФСБ "Безопасность и законность" и даже предприниматель Виктор Вексельберг.

Навальный пояснил, что расследование построено на "огромном массиве финансовых и бухгалтерских данных". Подтверждающие озвученное документы ФБК получили на корпоративных "черный" ящик.

Симоньян и её супруг пока никак не отозвались об изыскании фонда.