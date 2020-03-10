18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:02

Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

фото ЗакС политика Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

Сотрудники ГУДП «Центр» приступили к капитальной мойке Невского проспекта, сообщили в Смольном.

Рабочие с водяными пистолетами вручную смывают грязь с тротуара и моют пешеходные ограждения с цепями. По словам представителей Смольного, в этот раз из-за отсутствия снега грязи скопилось больше, чем обычно, и за один день 9 марта для ее уборки потратили 4 тысячи кубометров воды: больше, чем в любой летний день. При этом, заявили в Смольном, комитет по благоустройству старался мыть город и зимой «при каждом удобном случае, когда устанавливался более или менее устойчивый плюсовой погодный режим»,

«Вода, которой моют сейчас улицы Петербурга чистая, питьевая, без всяких примесей. Таково требование санитарных служб, так как вода испаряется, и этими испарениями дышат люди. Позже, когда вся дорожная грязь будет смыта, город намоют еще и шампунями», - заявили в Смольном.

Невский проспект будут мыть до вечера 11 марта. Вместе с тем помоют и другие улицы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Министр юстиции призвал сделать СИЗО в России менее брутальными

20:41 Собянин запретил массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса

20:22 Сотня человек пришли на пикеты против обнуления президентских сроков в Москве

19:51 Смольный выделил санаторий в Курортном районе для карантина по коронавирусу

19:02 Невский проспект моют питьевой водой после теплой зимы

19:00 ФБК: Семья Симоньян обогатилась на миллионы за счет "паразитирования" на госконтрактах

18:42 Оппозиционеры Петербурга планируют митинг против обнуления президентских сроков

18:40 Петербурженку отправили в колонию на 8 лет за оскорбление полицейских

18:27 "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

18:05 Поисковика Коломицына заочно арестовали по делу о покупке советских карт

17:56 На поездки полпредов Путина в 2020 году выделили 338 млн рублей

17:48 Резник выиграл суд против директора «Воин-В» Глущенко

17:31 ФАС признал нарушающей закон рекламу "Арбидола" про коронавирус

17:27 Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

16:55 Столичная оппозиция подала заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru