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20:56

Министр юстиции призвал сделать СИЗО в России менее брутальными

фото ЗакС политика Министр юстиции призвал сделать СИЗО в России менее брутальными

Министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на коллегии ФСИН, заявил, что вид СИЗО следует сделать «менее брутальными», его слова приведены на сайте Минюста.

«В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения», - заявил Чуйченко.

Министр напомнил, что во многих регионах изоляторы расположены в центре города. Он подчеркнул, что поддерживает идею перенести СИЗО за городскую черту.

По мнению Чуйченко, прежде всего следует провести реновацию женских СИЗО. Он заявил, что именно женщинам нужно создать нормальные условия содержания, а после этого – мужчинам.

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