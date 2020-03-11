КПРФ проведет в Петербурге митинг против бедности и в защиту конституционных прав

Смольный согласовал петербургскому отделению КПРФ митинг «в защиту конституционных и социально-экономических прав граждан», сообщила ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова. Она уточнила, что под конституционными правами имеются в виду, в частности, право на выражение собственного мнения, право на бесплатное образование, право на проведение митингов и демонстраций.

Акция состоится 17 марта на площади Ленина и начнется в 19-00. По словам Ходуновой, особое внимание будет уделено проблеме обвала курса рубля и роста цен в магазинах.

- Сейчас повсеместно повышаются цены – фактически, экономический обвал. Это, безусловно, скажется на социальном положении граждан. Народ в одночасье обеднел. Все социальные обязательства, которые декларируются властью, фактически будут мизерны в связи с жесточайше неэффективно проводимой политикой уже нового правительства. Декларации – одно, а реальное положение дел – совсем другое. Мы против нищеты и против бедности, - заявила коммунистка.

Напомним, ранее фракция КПРФ в Госдуме не поддержала поправки единороссов об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

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