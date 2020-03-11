Приставы пришли к Навальному с требованием удалить расследование про Росгвардию

Оппозиционер Алексей Навальный известил у себя в Twitter, что к нему домой наведались судебные приставы.

"Выхожу из квартиры - у лифта ждут приставы: „Требуем от вас удалить статью "Картошечка Росгвардии" и видео о том, как генерал армии Золотов закупает продукты в пять раз дороже рыночной цены“", - пояснил суть визита правоохранителей Навальный.

Напомним, в 2018 году ФБК опубликовал расследование, посвященное завышенным ценам на продукты, которые ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" поставляет Росгвардии. Несмотря на последовавший за этим громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений озвученной оппозиционером информации, холдинг останется единственным поставщиком провианта для силовой структуры.

Позднее Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.