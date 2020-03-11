Имущество завода Ford во Всеволожске пустят с молотка

Движимое имущество автопрома Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге в ближайшее время будет выставлено на торги: первые лоты появятся уже 27 марта, информирует "Интерфакс".

В перечень продаваемых объектов включены автоподъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, прицепные тележки, отвертки и ключи. Стоимость лотов варьируется от 20 тысяч до 4,2 млн рублей.

Напомним, завод Ford во Всеволожске был открыт в 2004 году. С его конвейера сходили модели Ford Focus и Ford Mondeo. Поначалу завод выпускал 125 тысяч авто в год, однако уже в 2017-м их число снизилось до 20 тысяч, в связи с чем руководство приняло решение закрыть предприятие. Последние дни автопром дорабатывал в августе 2019 года. Бывшие сотрудники завода выходили в прошлом году на митинг, требуя решить их проблемы с трудоустройством.