Первым зампредседателя комстроя назначен Дмитрий Михайлов

Первым заместителем руководителя комитета по строительству стал Дмитрий Михайлов, информирует пресс-служба Смольного.

Чиновник будет курировать деятельность городских подразделений ведомства: Управления капитального строительства и Управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ. Кроме того, под его непосредственным начальством будет находиться СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

40-летний Михайлов в 2002 году получил образование в Петербургском государственном университете путей сообщения, а в 2012 году прошел профпереподготовку в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

До того, как перейти на работу в комстрой, трудился в ГУП "Водоканал" и ООО "ГрандЦиклСтрой".