В Красногвардейском районе начали сносить дореволюционное здание Промышленную краснокирпичную постройку возле моста Шаумяна, чье появление в Красногвардейском районе датируется концом XIX века, стали сносить ради возведения высотного жилья на берегу Охты, передает специализированное издание "Канонер". Здание на Магнитогорской улице относится к заводу "Знамя труда". Застройщик в лице компании AAG намерен видеть на выбранном участке площадью 0,7 га три двенадцатиэтажки, отделанные темным кирпичом. Разрешение на строительство девелопер получил в январе. Проект застройки принадлежит авторству ООО "Липгарт архитектс". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен