Смольный расследует информацию о вывозе стройотходов с площадки СКК

Комитет по природопользованию инициировал собственное административное расследование после того, как в СМИ появилась информация о вывозе стройотходов с площадки, где ведется реконструкция СКК, на территорию близ Митрофаньевского шоссе, делится пресс-служба Смольного.

Изыскание проводится с целью выяснить, нарушалось ли законодательство в ч. 1 ст. 8.2 КоАП (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

"По результатам проведения расследования будет дана оценка законности деятельности по вывозу строительных отходов. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности", - пояснили в Смольном, пообещав взять пробы грунта на Митрофаньевском шоссе.

Комитет по природопользованию не называет СМИ, благодаря которому стало известно о незаконном вывозе строительных отходов. Вероятнее всего, речь идет о публикации портала 47news, журналисты которого проследили путь грузовика от СКК до места сгруза мусора.