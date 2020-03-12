18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:48

Путин продолжает считать Ходорковского "жуликом" и подозревает в этом бизнесменов в целом

фото ЗакС политика Путин продолжает считать Ходорковского "жуликом" и подозревает в этом бизнесменов в целом

Президент Владимир Путин в рамках продолжающегося многосерийного интервью ТАСС не стал спорить, что склонен априори относиться к предпринимателям как к людям, разбогатевшим недобросовестно - как "к жуликам по определению" (последнее - формулировка ведущего).

"Под этим есть определённые основания, Вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется", - признал глава государства.

По мнению Путина, в сознании народа бизнесмен, занимающийся торговлей, априори есть жулик, причем сам себя в данном вопросе от народа президент не отделяет. Случай экспроприации ЮКОСа в 2000-е годы при этом продолжает стоять для него особняком.

"Значит, Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема. И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть", - отрезал президент.

Скептическое мнение Запада об отбытом 10-летнем сроке Михаилом Ходорковском, подчеркнул национальный лидер, никого в России волновать не должно: "мы сами с усами".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:56 Минкульт решил судиться с "Ленфильмом"

11:48 Путин продолжает считать Ходорковского "жуликом" и подозревает в этом бизнесменов в целом

11:47 ЗакС утвердил проект постановления об оценке качества воздуха у промзон по запаху

11:45 Законопроект Дмитриевой о домах-памятниках прошел второе чтение ЗакСа

11:42 Петербургский ЗакС одобрил поправки в Конституцию

11:31 Мундепа из МО "Малая Охта" задержали на выходе из дома

11:22 "Невыносимое позорище": У администрации Псковской области пикетировали против поправок Путина

11:15 Макаров объяснил необходимость изменения Конституции общественным запросом на перемены

10:55 Эсеры просят Плугина выяснить причины задержания активиста и муниципала Кузина

10:35 Именно в день голосования по изменению Конституции в ЗакСе отключена трансляция заседания

10:25 Четырбоку не жалко 15 млрд рублей из бюджета на всенародное голосование по Конституции

10:10 Только один депутат Заксобрания Петербурга проголосовал против обсуждения поправок в Конституцию

10:06 Психолога, назвавшего внесение поправок в Конституцию "госпереворотом", перестали звать на НТВ

10:02 У Мариинского дворца с утра пикетируют против поправок в Конституцию

9:41 Комитет по законодательству советует депутатам ЗакСа одобрить закон об изменении Конституции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru