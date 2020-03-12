Путин продолжает считать Ходорковского "жуликом" и подозревает в этом бизнесменов в целом

Президент Владимир Путин в рамках продолжающегося многосерийного интервью ТАСС не стал спорить, что склонен априори относиться к предпринимателям как к людям, разбогатевшим недобросовестно - как "к жуликам по определению" (последнее - формулировка ведущего).

"Под этим есть определённые основания, Вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется", - признал глава государства.

По мнению Путина, в сознании народа бизнесмен, занимающийся торговлей, априори есть жулик, причем сам себя в данном вопросе от народа президент не отделяет. Случай экспроприации ЮКОСа в 2000-е годы при этом продолжает стоять для него особняком.

"Значит, Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема. И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть", - отрезал президент.

Скептическое мнение Запада об отбытом 10-летнем сроке Михаилом Ходорковском, подчеркнул национальный лидер, никого в России волновать не должно: "мы сами с усами".