Макаров об упоминании Бога в Конституции: Нет атеистов на войне

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос, не нарушит ли упоминание Бога в Конституции права атеистов, заявил, что это, напротив, заставит задуматься каждого.

- У нас в армии, как раньше говорили, нет атеистов. Нет атеистов на войне, - сказал спикер ЗакСа на брифинге 12 марта.

По его словам, включение слов о всевышнем в основной закон страны поможет сплотить общество.

- Россия - последний оплот на земле для Господа Бога, - отметил Макаров.

В ходе своего брифинга Макарову задавали вопросы исключительно о поправках в Конституцию. Прозвучавшие вопросы предварительно согласовала пресс-служба Заксобрания. Журналистам, желавшим спросить у спикера ЗакСа о его отношении к поправке Валентины Терешковой, слова не дали. Макаров не стал отвечать на этот вопрос и после завершения брифинга.

Сергей Еремеев

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