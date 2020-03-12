У военного городка на Петергофском шоссе появится сквер

Возле ансамбля зданий военного городка в Красносельском районе ведутся подрядные работы по созданию сквера. Ответственны за благоустройство данной территории в Сергиево муниципалы из МО «Сосновая поляна», сообщает строительное издание "Канонер".

Объект разбивают между разными корпусами домов 84 и 88 по Петергофскому шоссе. Ради сквера понадобилось засыпать небольшой труд на местности. По территории проложили пересекающиеся мощеные дорожки и организовали газоны с деревьями. Участок земли окружили изгородью.

Ожидается, что работы завершатся летом.

Всего в бюджете МО "Сосновая поляна" на 2020 год на цели, связанные с благоустройством, заложено 86 с небольшим тысяч рублей.

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