Путин наградил орденом бизнесмена Саввиди, угрожавшего пистолетом футбольному судье

Российский глава Владимир Путин подписал указ о присвоении ордена Александра Невского предпринимателю греческого происхождения Ивану Саввиди: документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечается, что бизнесмен удостоился почетной награды за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, Саввиди является основателем и владельцем холдинга "Агроком". Forbes оценивает его состояние в 1,5 млрд долларов. В 2012 году предприниматель купил контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК.

В 2018 году в Салониках, где проходил футбольный матч между клубами ПАОК и АЕК, Саввиди выбежал на поле с пистолетом в руках, который впоследствии продемонстрировал судье, не засчитавшему гол его команды, со словами: "Ваша карьера судьи закончилась".

После инцидента Саввиди в течение трех лет было запрещено посещать игры чемпионата Греции. Кроме того, он должен был заплатить штраф в 100 тысяч евро.