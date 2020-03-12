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14:15

Володин отправил депутата Катасонова на принудительный карантин, аннулировав его пропуск

фото ЗакС политика Володин отправил депутата Катасонова на принудительный карантин, аннулировав его пропуск

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин аннулировал пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, отправив его на принудительный коронавирусный карантин. О случившемся либерал-демократ поведал в беседе с "Открытыми медиа".

Сам Катасонов к подобному решению "начальника" относится одобрительно.

"Положительно отношусь [к аннулированию пропуска]. Нормально, не только я один. Толстой, который был со мной вместе, он тоже на карантине", - заявил он.

Остается загадкой, почему парламентарий, несмотря на выдвинутый в его адрес ультиматум - некоторое время назад он вернулся из "зараженной" Франции - продолжал ходить на работу. Кроме Катасонова пребывать в стенах Госдумы запрещено также его помощникам и всем депутатам, с которыми он контактировал.

Ранее "самоизолировался" другой федеральный парламентарий Петр Толстой: недавно он вернулся из Франции, где принимал участие в работе ПАСЕ.

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