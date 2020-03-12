Глава МА округа "Коломна" получил штраф за несоблюдение закона в сфере госзаказа Возглавляющий местную администрацию МО «Коломна» Александр Шелепень получил административный штраф в размере 150 тысяч рублей. На сайте петербургской прокуратуры говорится, что мужчина нарушил статью 7.29 КоАП, предусматривающую ответственность за нарушения в сфере госзакупок. По запросу ведомства свою проверку провело петербургское УФАС, в результате чего правонарушение муниципального служащего привело к возбуждению дела об административном правонарушении.

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