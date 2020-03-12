Дольщиков ГК "Норманн" вызвали к следователю на допрос

Дольщиков проблемного недостроя ЖК "Десяткино 2.0", которые ГК "Норманн" возводила в Мурино, вызвали к следователю на допрос, о чем они сами оповестили у себя в паблике "ВКонтакте".

Всех граждан, с коими были заключены договора, попросили явиться в одной из петербургских отделений СК для того, чтобы признать их потерпевшими по делу о необоснованном расходовании средств главой группы компаний в размере 1 млрд 821 млн рублей.

"Уважаемые дольщики, срочно посетите следователя В.А.Сабанчиеву в ГСУ МВД по СПб и ЛО на Лиговском проспекте. В крайнем случае, если вы в другом городе или даже в другой стране, вас могут допросить там. Как можно быстрее посетите следователя, чтобы дело могли передать в суд и вынести Смирнову приговор", - следует из объявления в группе.

Напомним, новостройки, которыми занималась компания "Норманн", превратились в перманентный скандал и породили тысячи обманутых дольщиков, протестующих публично годами. Только на территории Петербурга "Норманн" не достроил жилые комплексы "На Заречной", "Ижора парк" и "Три апельсина".

Генерального директора ГК Владимира Смирнова в июле 2019 года отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве.