Озера и реки Гатчинского парка очистят от загрязнений

Как только в пригородах установится стабильно теплая погода реки, озера и иные водоёмы Гатчинского парка начнут приводить в порядок: данная операция приведет к кратковременному изменению одного из основных пешеходных маршрутов, известили в администрации зеленой зоны.

В ближайшее время стартует первый этап о "реанимации" Белого озера и реки Теплой. Для полноценного осуществления обозначенной процедуры будет частично демонтирован спуск с Карпина моста.

Вместо переправы установят временный пешеходный мост.

Восстановлением экологической обстановки в Гатчинском парке помогает руководство Ленобласти и Росводресурсов.