Суд прекратил уголовное дело о халатности в отношении экс-главы администрации МО №75 Фрунзенский райсуд Петербурга прекратил уголовное преследование экс-главы администрации МО №75 Георгия Беспалова по делу о халатности и ненадлежащем исполнении собственных обязанностей, информирует объединенная пресс-служба городских судов. Дело прекращено ввиду истечения срока давности. Завершить разбирательство предложил адвокат обвиняемого: государственный обвинитель возражений не нашел. Как напоминают "Новости Купчино", дело в отношении Беспалова было возбуждено после внеплановой проверки бюджета муниципалитета за 2012-2013 годы. В то время МО заключило контракты на благоустройство с несколькими компаниями на сумму более 60 млн рублей. По окончании работы были подписаны акты приемки работ. Однако после проверки выяснилось, что облагораживание территории было выполнено ненадлежащим образом: сумма, набежавшая за недоделанные работы, составила 2 млн рублей, однако деньги подрядчикам были переведены в полном объеме. В результате бюджету муниципалитета причинен ущерб в размере 5,7 млн рублей.

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