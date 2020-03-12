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19:44

В Россию запретили въезжать итальянцам

фото ЗакС политика В Россию запретили въезжать итальянцам

Премьер-министр Михаил Мишустин временно запретил въезжать в Россию гражданам с территории Италии. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Запрет вступает в силу в полночь 13 марта.

Италия - "чемпион" Европы по числу заболевших и умерших от новой инфекции: счет и тех, и других идет на сотни.

Ранее премьер попытался успокоить россиян, сказав, что упреждающие меры борьбы с заразой выбраны профессионально и грамотно и что за границей дела обстоят значительно хуже.

Между тем, вечером 12 марта также стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России, о чем сообщил "Интерфакс", сославшись на оперативный штаб (четверо в Москве, по одному в Калининграде и Краснодаре). Теперь заболевшими официально считаются 34 россиянина.

UPD 20:16  От коронавирусной инфекции погибло более тысячи итальянцев

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