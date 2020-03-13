Прокуратура заинтересовалась главой местной администрации МО "Аптекарский остров"

Прокуроры Петроградского района обнаружили нарушения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в работе МО «Аптекарский остров», уведомляет пресс-служба ведомства.

Выявлено, что некоторое время назад местная администрация муниципалитета заключила с компанией "2БТ ИНЖИНИРИНГ" три контракта на благоустройство территории на сумму, превышающую 550 тысяч рублей.

В итоге администрация муниципалитета в лице её главы Антона Рыбникова приняла работы, полностью оплатив их, однако сделала это со значительным нарушением сроков. По данному обстоятельству прокуратура и возбудила административное делопроизводство в отношении Рыбникова.