18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:24

Депутаты ЗакСа легализуют выступления уличных музыкантов

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа легализуют выступления уличных музыкантов

Петербургский парламентарий Денис Четырбок предлагает узаконить выступления уличных музыкантов и регламентировать правила, согласно которым они должны осуществлять свою деятельность на легитимной основе. Соответствующий законопроект был поддержан во время последнего заседания комитета по законодательству.

В документе прописаны следующие положения: например, будет определен уполномоченный орган города - скорее всего, комитет по культуре - который составит список площадок, на которых уличные коллективы смогут выступать легально. Перечень будет опубликован в интернете.

Кроме того, любой музыкант, имеющие намерение выступить, обязан будет направить в комитет заявку: согласование займет от месяца до полугода.

Продолжительность выступления не должна превышать 6 часов. Максимально допустимое количество участников коллектива - 10 человек. Издаваемый ими шум должен держаться в диапазоне до 60 дБ.

"Сегодня одна из главных проблем в этой сфере – отсутствие полноценной законодательной базы. Никак не закреплён статус уличных музыкантов, нет и чётко прописанных правил их выступлений. В обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определённых местах и по определённым правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту", - пояснил суть инициативы Четырбок.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:35 Экологи встревожены сжиганием отходов после их жалобы на свалку в Морозовке

15:21 Резник поинтересовался у Смольного, сдавал ли вице-губернатор Соколов тест на коронавирус

15:21 Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

14:47 Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий в Петербурге

14:43 Комитет по внешним связям из-за коронавируса перенес на осень поездку во Вьетнам и еще три мероприятия

14:27 В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

14:16 КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

13:45 Все российские регионы одобрили изменение Конституции

13:43 Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

13:20 Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

13:05 Начальника архивного комитета отправили в отставку

12:56 Двоих офицеров столичной полиции уволили за фото на фоне трупов в морге

12:51 Навальный о голосовании по поправкам: Это просто грандиозное шоу для развода пенсионеров

12:21 "Показан пожилым диктаторам": Loketski придумал средство против демократии - "Обнулин"

12:10 Шнуров обратился к противникам его нахождения в политике

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru