ФАС заинтересовалась закупкой МО «Малая Охта»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило антимонопольное дело после ознакомления с документацией конкурса на издание муниципальной газеты МО «Малая Охта» в 2019 году.

Это следует из ответа ФАС на обращение депутата местного совета от партии «Яблоко» Василия Кунина. Документ мундеп Кунин опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Антимонопольщики допускают наличие нарушение законодательства в действиях ООО «Автоперспектива» и ИП Кузнецова В.В. при участии в электронных торгах.

«Заявки на участие в аукционе подали четыре компании. Две из них были отклонены, якобы за несоответствие техническому заданию. В аукционе поучаствовали две компании: ООО «Автоперспектива» и ИП Кузнецов Владимир Валерьевич. Мы тут же нашли аккаунты в социальных сетях генерального директора «Автоперспективы» - Артёма Савостина и индивидуального предпринимателя Кузнецова. Оказалось, что они не чужие друг другу люди, вместе ездят в отпуск, любят фотографироваться и весело проводить время. А ещё они партнёры по бизнесу. Артём Савостин руководит ООО «ЛенРусТранс», в правление которого также входит Кузнецов. Разумеется, и в аукционе они повели себя вполне по-дружески. Автоперспектива сделала минимальное снижение цены на 0,5%, а Кузнецов лояльно уровнял. Всё, аукцион закончен», - сообщил Кунин.

Стоимость заключенного контракта составила более 6,6 млн рублей.