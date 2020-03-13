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14:16

КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

фото ЗакС политика КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) Петербурга включил в перечень объектов культурного наследия регионального значения Дворец культуры им. И.И. Газа, расположенный на проспекте Стачек, 72.

Здание являет собой пример позднего конструктивизма и состоит из двух корпусов. Южный был возведен с 1930 по 1935 год по проекту архитекторов Александра Гегелло и Даниила Кричевского, а центральная и северная часть появились несколько позднее - в 1960 году по проекту архитектора Евгения Полторацкого.

Дом культуры, возведенный для трудящихся на заводе "Красный путиловец", носит имя одного из низ - партийного функционера Ивана Газа.

На сегодняшний день в здании функционирует культурно-досуговый центр с концертной площадкой. Часть помещений сдается в аренду под офисы и торговые точки.

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