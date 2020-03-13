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15:21

Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

фото ЗакС политика Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

Находящийся в Петербурге зампред правительства Дмитрий Чернышенко возмутился тем, что ремонт консерватории им. Римского-Корсакова длится уже девятый год, конца ему не видно, а здание находится в неподобающем, по его мнению, виде. Его реакцию транслирует ТАСС.

"Это исторический объект, это облик города, и состояние, в котором находится объект, - это стыд. Нужно, во-первых, разобраться, почему это произошло, потому что с 2012 года этот объект должен был быть реконструирован, и прогнозным сроком ввода в эксплуатацию был 2017 год. Сейчас 2020 год, и каким образом велись работы - мы внутри посмотрели сейчас - это просто вандализм какой-то", - заявил он, лично посетив объект 13 марта.

Учитывая то, что контракт с предыдущим подрядчиком город расторг еще прошлым летом, вице-премьер распорядился, чтобы Минкульт выбрал приемлемого подрядчика. При необходимости, по словам Чернышенко, можно будет рассчитывать на дополнительное бюджетное финансирование реставрационных работ.

"Берем на контроль. Мы с губернатором с определенной периодичностью - не реже, чем раз в месяц - будем появляться на площадке и смотреть, как идут работы", - анонсировал федеральный чиновник.

Здание на Театральной площади построили в 1862 году.

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