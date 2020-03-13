Сотрудники Россельхознадзора предали огню более 200 кг "санкционки"

На полках двух продуктовых магазинов в Невском районе сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили запрещенные ко ввозу в Россию санкционные товары, информирует пресс-служба ведомства.

Днем ранее, 12 марта, работники надзора провели совместный с сотрудниками прокуратуры и таможни рейд по районным универмагам. В ходе контрольно-надзорных мероприятий проверили внимание сотрудников ведомств привлекли прилавки двух торговых точек, расположенных на Шлиссельбургском проспекте: там отпускалась продукция финского происхождения.

В результате были изъяты свыше 230 кг готовой молочной, мясной и рыбной продукции. На маркировочных этикетках товаров были указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.

В соответствии с действующим российским законодательством всё изъятое было сожжено.