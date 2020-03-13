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18:06

Фонд предполагаемой дочери Путина за скромную зарплату искал автора для составления открыток

фото ЗакС политика Фонд предполагаемой дочери Путина за скромную зарплату искал автора для составления открыток

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" - более известный как "Иннопрактика" - искал автора-составителя поздравительных открыток: соответствующее объявление обнаружили "Открытые медиа" на сайте headhunter.ru. Организацию, напомним, возглавляет Катерина Тихонова, которую часто именуют дочерью ныне действующего президента.

Согласно описанию вакансии, будущий сотрудник должен обладать отличными грамматическими навыками, владеть стилистикой русского языка, быть доброжелательным и ответственным.

Трудиться можно по договору удаленного найма. Примечательно, но в вакансии не была указана заработная плата, выдаваемая за подобного рода деятельность. При этом фонд, как рассказал один из его работников в беседе с ОМ, готов был платить за единицу утвержденного текста 2500 рублей. В месяц копирайтер должен писать 5-10 поздравительных открыток. Соответственно, в месяц зарплата составляла бы 12500-25000 рублей без учета налогового вычета.

После разговора с ОМ вакансия с сайта HH.ru неожиданным образом испарилась.

Учрежденный в 2012 году фонд "Национальное интеллектуальное развитие" занимается поддержкой молодых ученых. В 2018 году его выручка составила 488 млн рублей.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей в середине декабря, президента спросили, являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями. Президент назвал их "женщинами" и более ничего не сообщил.

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