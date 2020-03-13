Петербургским либертарианцам не разрешили проводить протестную акцию

Петербургские чиновники отказали городскому отделению Либертарианской партии в праве провести протестный митинг 22 апреля на площади Ленина. Темой митинга были поправки в Конституцию и попытки власти обнулить президентские сроки Владимира Путина. В заявке было сказано о 500 человек как о максимальной численности участников.

"Позвонили из смольного за 10 минут до закрытия и уведомили, что митинги нам не согласовывают. Со слов звонившего, площадь Ленина уже занята другим мероприятием, а на Марсовом поле ведутся технические работы. В понедельник заберем отказы и обратимся в суд", - сообщил пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский.

Накануне московская мэрия поступила с местными либертарианцами аналогичным образом. Заявитель, Михаил Светов, счел отказ со ссылкой на пандемию коронавируса абсурдным, учитывая, что от голосования за поправки в Конституцию как более массового мероприятия власть отказываться не собирается. Светов заявил о готовности судиться со столичной мэрией.