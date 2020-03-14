Смольный не согласовал митинг в защиту памятников Охтинского мыса

Комитет по вопросам законности отказал в согласовании митинга в защиту памятников Охтинского мыса в Большеохтинском сквере, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Митинг планировали провести 21 или 22 марта, заявленная численность – 100 человек. По словам Вишневского, в Смольном предложили перенести акцию в другое место. Документ об отказе заявители получат 16 марта и после этого будут думать, что делать. Вишневский допустил, что отказ может быть обжалован в суде.

На Охтинском мысе компания «Газпром» изначально собиралась построить небоскреб, но после общественного возмущения строительство перенесли в Лахту. На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник. Недавно появились сведения, что «Газпромнефть» все же намерена построить на мысе офисное здание.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.