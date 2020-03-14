18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:21

Смольный не согласовал митинг в защиту памятников Охтинского мыса

фото ЗакС политика Смольный не согласовал митинг в защиту памятников Охтинского мыса

Комитет по вопросам законности отказал в согласовании митинга в защиту памятников Охтинского мыса в Большеохтинском сквере, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Митинг планировали провести 21 или 22 марта, заявленная численность – 100 человек. По словам Вишневского, в Смольном предложили перенести акцию в другое место. Документ об отказе заявители получат 16 марта и после этого будут думать, что делать. Вишневский допустил, что отказ может быть обжалован в суде.

На Охтинском мысе компания «Газпром» изначально собиралась построить небоскреб, но после общественного возмущения строительство перенесли в Лахту. На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник. Недавно появились сведения, что «Газпромнефть» все же намерена построить на мысе офисное здание.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:49 У здания ФСБ на Лубянке задерживают участников пикетов в защиту политзаключенных

14:21 Смольный не согласовал митинг в защиту памятников Охтинского мыса

13:32 Российским сенаторам запретили поездки за рубеж из-за коронавируса

12:41 Суд оштрафовал двух участников пикетов против поправок в Конституцию у ЗакСа

11:42 Новую партию урановых "хвостов" привезут в Усть-Лугу вместо Петербурга

10:30 В Москве ужесточили режим повышенной готовности из-за коронавируса

13 марта, 20:59 Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, Украина - со всем миром

13 марта, 20:36 Активистку оштрафовали за пикет против поправок в Конституцию у ЗакСа

13 марта, 20:35 Беглов: Запрет на массовые акции не сильно коснется культурных мероприятий

13 марта, 20:12 Задержания на "метропикетах" продолжились: Павла Чупрунова везут в отдел полиции

13 марта, 20:11 Коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию в Петербурге и Ленобласти

13 марта, 19:46 Явлинский встал в пикет против "узурпации власти"

13 марта, 19:32 Петербургским либертарианцам не разрешили проводить протестную акцию

13 марта, 19:16 Пивоваров находит смешной надежду власти управлять до 2036 года

13 марта, 18:54 Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса отменили из-за коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru