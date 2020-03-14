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16:47

На пикетах у ФБС на Лубянке задержали более 40 человек

фото ЗакС политика На пикетах у ФБС на Лубянке задержали более 40 человек

На  пикетах у здания ФСБ на Лубянке задержаны 43 человека, передает «МБХ медиа».

12 человек находятся в ОВД Таганское, 16 – в Басманном, 15 – в Мещанском. В Таганское не пускают адвоката Василия Кушнира. По его словам, на часть задержанных хотят составить протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) за отказ отдавать телефоны.

Среди задержанных оказался журналист Федор Худокормов. В автозаке у него случился приступ астмы, после этого его увезли на скорой. При задержании ему сломали технику: камеру и стабилизатор для телефона.

Участники пикетов выступают против политических репрессии. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие по этой теме в центре столицы, предложив перенести акцию в Люблино. Организаторы решили не соглашаться на это и встать в «живую цепь» у здания ФСБ на Лубянке. В акции принимает участие около 100 человек.

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