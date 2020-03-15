Милонов выступил за изменение государственных символов

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов выступил с актуальной для себя инициативой, пока не выраженной в юридическом виде, но сформулированной в эфире авторской радиопрограммы на "Комсомольской правде". Касается она официальных государственных символов, которые не до конца соответствуют представлениям Милонова о прекрасном.

"России давно пора дополнить свой флаг. Чтобы это был не просто штандарт президента – он пусть будет императорским на желтом фоне. А российский флаг должен нести на себе двуглавого орла. Почему? Да потому, что все великие страны имеют нестандартные флаги: Англия, США, Япония. У них нет этих унылых полосочек", - отметил федерального уровня политик.

В качества альтернативного гимна он предлагает в высшей степени патриотическое, с его точки зрения, произведение Михаила Глинки "Славься".

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