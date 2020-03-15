В Архангельске состоялась экологическая акция протеста

Во всероссийский день экопротеста 15 марта архангелогородцы вышли на набережную Северной Двины с традиционными для региона требованиями, в основном сформулированными как "Север - не помойка".

На акции доминировали флаги левых движений - КПРФ, "Левого фронта" и "Другой России".

На демонстрации, среди прочего, упоминалась проблема железнодорожной станции Шиес, на которой приостановили строительство крупнейшего в Европе мусорного полигона. Несмотря на проигрыш подрядчика работ в суде, ни сотрудники ЧОП, ни протестующие не спешат покидать станцию и ее окрестности.

Фотографии: "МБХ Медиа"